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Медведев обещает армянам дешевый газ

 

Специальная цена на газ для Армении сохранится и в 2018 г. Как передает «Новости Армения», об этом заявил 24 октября в Ереване премьер-министр России Дмитрий Медведев на совместном брифинге с армянским коллегой Кареном Карапетяном в правительстве Армении.

«Такое соглашение достигнуто, несмотря на то, что раньше мы договаривались о выходе на несколько иные параметры.  Думаю, это будет способствовать улучшению экономической ситуации в Армении», - заявил Медведев.

«Это действительно так», - подтвердил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Напомним, с апреля 2016 г Армения получает от России газ по $150 за тысячу кубометров.

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