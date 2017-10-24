В России отметили рост экстремизма в Сибири

В Сибирском федеральном округе преступления экстремистского характера стали выявляться на 14% чаще в сравнении с прошлым годом. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает РИА «Новости».

«За восемь месяцев текущего года в округе было выявлено 150 преступлений экстремистской направленности. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 14%», — сказал он на совещании в Барнауле, отметив усиление оперативно-разыскной деятельности.

Патрушев добавил, что активизирована работа по выявлению экстремистских материалов в интернете и библиотеках.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что криминогенная обстановка в СФО в целом характеризуется высоким уровнем преступности.