Дональд Туск допускает возможность отмены «брекзит»

Председатель Европейского совета Дональд Туск допускает возможность отмены решения о выходе Великобритании из ЕС. Переговоры по Brexit могут завершиться решением отказаться от Brexit, заявил он, выступая по итогам последнего саммита Евросоюза на заседании Европарламента в Страсбурге, передает DW.

Такой вариант является третьим наряду с заключением «хорошей сделки» по выходу Великобритании из Евросоюза и нерегулируемым выходом этой страны «без сделки», указал он. Каким из трех вариантов завершатся переговоры, зависит от Лондона, добавил Туск.

Одновременно глава Евросовета отметил, что остальным 27 странам ЕС до сих пор удавалось выступать с единой позицией по Brexit. «Однако самый тяжелый стресс-тест еще впереди», - добавил он и призвал европейские страны к единству. По словам Туска, главы европейских государств и правительств на саммите 19-20 октября сошлись во мнениях о том, что без единства невозможно достичь прогресса в ЕС в любой сфере.