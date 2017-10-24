НАТО готовится к противодействию с Россией

НАТО намерено одобрить создание двух новых структурных подразделений для укрепления слабых сторон альянса в потенциальном конфликте с Россией. Об этом сообщает The Washington Free Beacon.

Рекомендации касаются создания управления логистикой НАТО, которое будет сосредоточено на более быстром перемещении людей и материальных средств, а также новым управлением по защите морских путей и коммуникаций для снабжения Европы в акватории Атлантического и Северного ледовитого океанов.

Министры обороны стран-участниц НАТО рассмотрят эти предложения на ежеквартальном совещании в ноябре.