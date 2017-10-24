Порошенко: «Даже герб Украины над Кремлем не успокоит моих критиков»

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал скептиков, не верящих в успехи страны, отметив, что для таких людей будет мало, если над Кремлем будет водружен «тризуб» — герб Украины. Об этом сообщает сайт «Гордон».

«Есть "зрадофилы". Как говорит украинская пословица, которым и "тризуб" над Кремлем поставь — они скажут, что криво стоит», — сказал глава государства.

Порошенко возмутился критикой того, что «президент, премьер и власть перерезают ленты, да еще и не на глобальных, а, представьте себе, и на локальных объектах».