В Чехии опасаются российских и китайских спецслужб

В Чехии продолжает расти активность российских и китайских разведслужб, на ведомства республики и интернет-адреса отдельных политиков российскими хакерскими группировками были осуществлены массивные и длительные кибератаки, говорится в ежегодном докладе Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) за 2016 год, опубликованном во вторник.

"В течение 2016 года на территории Чехии продолжала интенсивно расти деятельность российских разведслужб, в том числе, в рамках гибридных угроз, которые осуществляются с целью вмешательства во внутренние дела Чехии, но при этом являются составной частью российских гибридных кампаний против НАТО, ЕС и Украины", — говорится в докладе.

По данным СБИ, Чехия неоднократно была целью кибератак со стороны России с целью сбора секретных данных в сфере обороны, дипломатии и экономики. Самую активную деятельность вела хакерская группировка APT28/Sofacy (она же Fancy Bear) с помощью компьютерных структур, расположенных в третьих странах.