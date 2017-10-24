Трампа закидали российскими флагами

Американец бросил в президента США Дональда Трампа охапку российских флагов. Об этом сообщает ABC News.
Инцидент произошел в здании Капитолия, когда Трамп направлялся на ланч с конгрессменами-республиканцами.
Мужчина, который забрался в толпу журналистов, кинул охапку флагов, выкрикивая: «Трамп — предатель». При этом триколоры недолетели до американского президента, упав на пол, а сам Трамп не обратил на это внимания.
Охрана Капитолия задержала мужчину, им оказался представитель движения Americans Take Action Райан Клэйтон.