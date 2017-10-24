Рисунок руки Дональда Трампа, изображающий здание Эмпайр-стейт-билдинг, был продан на прошлой неделе аукционным домом Julien's Auctions за $16000, сообщает Reuters. Фото рисунка было опубликовано домом на этой неделе.

Набросок с Эмпайр-стейт-билдинг с подписью Трампа датируется 1995 годом, когда бизнесмен владел долей в здании. То время отмечено скандалом с арендаторами: Дональд Трамп обвинил их в том, что из-за них в доме разводятся крысы, и безуспешно пытался через суд заставить их выселиться. От доли он избавился в 2002 году.

Отмечается, что рисунок был продан нью-йоркскому девелоперу Эли Хиршфельду.