Французы готовят к запуску второй спутник Азербайджана

Работы по строительству второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat-38 завершены на 90 процентов, сообщает Trend.
По словам собеседника агентства, оставшуюся часть работ планируется завершить в течение ближайших четырех месяцев.
"Строительные работы будут завершены в январе 2018 года. Запуск спутника запланирован на первое полугодие", - сказал источник.
Выводом спутника на орбиту займется французская компания Arianespace, которая ранее осуществила запуск первого спутника Azerspace/Africasat-1a (46 градусов восточной долготы).