У суда лоту Гули встретили внушительная свита, мать, жена и двое детей

Сегодня в 9 утра в Азербайджане после 22-летнего непрерывного заключения освободился 45-летний вор в законе Надир Салифов, он же Гули, которого по достоинству прочат в новые «первые лица» воровского мира. Об этом пишет информационное агентство Праймкрайм.

Упорные слухи о скором освобождении Гули пошли еще в августе. С начала октября этого момента ждали со дня на день.

Не считая внушительной свиты, встретить Гули приехали мать и жена с двумя детьми. Сразу же после освобождения Гули посетил могилы своего отца и консильери Эльшана Мамедова, убитого несколько недель назад в Тбилиси.

По информации агентства, Гули планирует переехать в Стамбул. С выходом Гули в азербайджанском и российском криминальном мире ожидают скорейших перемен, поскольку на протяжении своей долгой арестантской жизни один из харизматичных криминальных авторитетов Н.Селифов пользовался неограниченным влиянием на процессы и расстановку сил в криминальном сообществе.

Как бы то ни было, сегодня «главы всех семей» ищут поддержки Гули. Во всяком случае после трагической гибели Ровшана Ленкоранского и другого криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) никто не ищет вражды с новым лидером постсоветского криминального сообщества.