Штайнмайер: немецкие компании не будут работать в Крыму

Немецкие компании не будут работать в российском Крыму. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, власти ФРГ не признают присоединение полуострова к России.

«Этот факт, конечно, имеет последствия для деятельности германских компаний непосредственно в Крыму или в связи с ним. Немецкие компании не будут работать там. В случае с компанией Siemens, кроме того, был нарушен действующий договор, и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно верности российских партнеров своим договорным обязательствам», — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что, по его информации, до сих пор германские компании не работали с Крымом и не инвестировали в Крым.