Норвегия неожиданно начала военные учения

В заполярной губернии Тромс на севере Норвегии начались необъявленные военные учения. В них принимают участие около 2 тыс. военнослужащих Сухопутных войск и Национальной гвардии страны, следует из сообщения пресс-службы норвежских Вооруженных сил, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе учений, которые продлятся до конца недели, будут отработаны навыки быстрого реагирования и оперативного решения поставленных командованием задач. Место проведения маневров — центральная часть губернии Тромс, а также окрестности населенного пункта Шиботн.