Нетаньяху: «Израиль испытывает большую симпатию к курдам»

Израиль питает большую симпатию к стремлениям курдов. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, отметив, что мир должен позаботиться об их благополучии, передает AFP.

Нетаньяху выступал на церемонии поминовения израильского министра туризма Рехавама Зееви, убитого палестинцами в Иерусалиме в 2001 году.

По его словам, Зееви бывал в Иракском Курдистане с секретной миссией в 1960-ых и контролировал создание там полевой больницы израильской армии.

«Визит произвел на него сильное впечатление. Он столкнулся с выражением теплоты и поддержки Израилю, что продолжается по сей день. Курды демонстрируют национальную и международную мудрость. Мы испытываем большую симпатию к их желаниям, и мир должен позаботиться об их безопасности и будущем», - сказал Нетаньтяху.