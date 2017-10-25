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Нетаньяху: «Израиль испытывает большую симпатию к курдам»

 

Израиль питает большую симпатию к стремлениям курдов. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, отметив, что мир должен позаботиться об их благополучии, передает AFP.

Нетаньяху выступал на церемонии поминовения израильского министра туризма Рехавама Зееви, убитого палестинцами в Иерусалиме в 2001 году.

По его словам, Зееви бывал в Иракском Курдистане с секретной миссией в 1960-ых и контролировал создание там полевой больницы израильской армии.

«Визит произвел на него сильное впечатление. Он столкнулся с выражением теплоты и поддержки Израилю, что продолжается по сей день. Курды демонстрируют национальную и международную мудрость.  Мы испытываем большую симпатию к их желаниям, и мир должен позаботиться об их безопасности и будущем», - сказал Нетаньтяху.

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