После грузинских плебисцитов всякое случается в солнечной стране: рукопашные, обращения в суд, прилюдные оскорбления – народ кавказский, темпераментный. Обычно этим бравировала мужская часть участников баталий за место под солнцем.

На сей раз отличилась лидер «Демократического движения – Единой Грузии» Н.Бурджанадзе. После того как выяснилось, что ее избирательный блок не набрал и 4% голосов, т.е. требуемого минимума, крепко сжав в руках кипу бумаг, 23 октября на брифинге партии, экс-спикер национального парламента гневно бросила на весь зал, где проходила пресс-конференция, подводившая итоги прошедшим выборам в местные органы самоуправления: «У нас в руках документы, которые дают мне основание сказать, что «Бидзина Иванишвили – вор. Это уже третьи выборы, на которых он ворует у нас голоса. Я знаю, чего он добивается: чтобы я, мои соратники и сто тысяч наших сторонников исчезли с политической арены. Не дождетесь! Я не уйду из политики, пока не освобожу Грузию от проблемы и головной боли в вашем лице».

Зал замер в ожидании ответа упомянутого Иванишвили, политика известного и уважаемого в стране. Все ждали, кто призовет к ответу разгневанную даму, потому как ее заявление вполне можно было расценить как угрозу жизни. Однако колбатано успела выкрикнуть в последний момент: «Политическим путем, кончено же...».

Раздались жидкие аплодисменты и все вскоре разошлись. «Напрасно она ввернула насчет политического пути…», - искренне признался знакомый коллега. – Теперь ее судом не запугаешь. А жаль: начался бы суд, посыпались бы заявления и пошла бы писать губерния. А тут – холостой выстрел. Тем более все знают – с Иванишвили сам Шеварднадзе ничего не смог поделать, а тут…

В общем, сенсации не получилось. Избирателей даже не заинтересовало заявление прошедших во второй тур кандидатов, отказавшихся от участия в играх, результат которых заранее известен.