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Премьера Франции исключили из оппозиционной партии

 

Премьера Франции Эдуара Филиппа исключили из оппозиционной партии «Республиканцы». Такое решение приняло партийное руководство после того, как Филипп отказался прибыть на заседание политбюро, посвященное дисциплинарным мерам, передает ТАСС.

Одновременно из партии были исключены еще четверо республиканцев, в том числе члены кабинета министров Жеральд Дарманен и Себастьен Лекорню. Они лишились членства в партии за участие в правящем большинстве, сформированном президентом республики Эмманюэлем Макроном после победы на выборах.

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