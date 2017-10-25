Посольство Азербайджана отвечает на обвинения в отмывании денег в Чехии

16 октября в издании MF Dnes был опубликован материал, обвиняющий азербайджанское правительство в отмывании денег путем перевода средств через подставные компании на европейские банковские счета азербайджанской элиты и других организаций, возможно, не подозревающих о нечестном происхождении средств. Замешанной в скандал оказалась и Чешская Республика. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Радио Прага.

Посольство Республики Азербайджан в Чехии незамедлительно отреагировало на данную публикацию, выступив с официальным заявлением.

Как сообщает haqqin.az, в заявлении говорится о том, что «авторы статьи не представили ни одного реального доказательства вышеупомянутых действий, а главной мишенью являются члены парламента Чехии, которые сотрудничают с Азербайджаном».

«Уже в апреле текущего года посольство Республики Азербайджан в Чешской Республике знало о готовящейся очерняющей PR-кампании против членов Чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы. Посольство также предупреждало некоторых чешских политиков о возможной угрозе. Эта статья была вымышлена армянскими лоббистами, и время ее публикации умышленно выбрано как часть кампании перед осенними выборами. Позорно, что внутриполитические проблемы используются для разрушения билатеральных отношений между Чешской Республикой и Азербайджаном», – говорится в заявлении.

Далее Посольство Республики Азербайджан призывает членов Чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы «дать отпор этой кампании запугивания и осудить журналистов и СМИ, которые используют лживые обвинения для преследования каждого, кто находится в официальных отношениях с Азербайджаном».

«Кроме того, Посольство Республики Азербайджан в Чешской Республике просит правоохранительные органы тщательно расследовать данные попытки повлиять на исход чешских выборов и распространение лживой информации», – говорится в заключение.