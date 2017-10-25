Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии

«Россия поддерживает использование режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия против мирных женщин и детей», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя решение России заблокировать принятие Советом Безопасности ООН несогласованной резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

«США продолжат этому противодействовать», — добавила Сандерс, передает ТАСС. Она также обвинила Москву в нежелании положить конец использованию боевых отравляющих веществ в мире.

Напомним, ранее РФ, Китай, Казахстан и Боливия на заседании в Совете Безопасности ООН проголосовали против документа, подготовленного США. Еще 11 государств, в том числе Великобритания, США и Франция, проект резолюции поддержали.