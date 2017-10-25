В Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила информация о том, что в Балакенском районе реализуется крупная партия мяса неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате экстренных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, при попытке сбыть около 500 кг некачественного мяса был задержан житель района Фахраддин Гамзатов.

В ходе расследования было установлено, что задержанный занимался забоем больных лошадей, скупаемых им в Балакене и прилегающих районах, и пытался организовать продажу конины в Баку под видом мяса крупного рогатого скота.

Пробы, взятые от туш забитых лошадей, были отправлены на лабораторное исследование. Согласно экспертному заключению, обнаруженное мясо полностью непригодно к употреблению в пищу и представляет серьезную опасность для здоровья человека.

Собранные по факту материалы направлены в Следственный отдел управления.