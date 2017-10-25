Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии Китая

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва на состоявшемся в среду своем 1-м пленуме переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК, сообщает ТАСС. За Си Цзиньпином также сохраняется пост главы государства - председателя КНР.

Подвигаясь по лестнице партийной бюрократии, Си Цзиньпин попеременно занимал различные ответственные должности в приморских провинциях Фуцзянь и Чжэцзян (восток страны), которые считаются одними из самых экономически развитых в Китае. В октябре 2007 года он вошел в "святая святых" партийного аппарата - Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, став одним из девяти его членов.

В 2008 году произошло назначение Си Цзиньпина на пост заместителя председателя КНР, а в 2010-м он стал заместителем председателя Военного совета ЦК КПК, в 2012-м году этот орган возглавив.