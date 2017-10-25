Армянских студентов лишили отсрочки от армии

Парламент Армении на заседании 25 октября принял в первом чтении законопроект «Об обороне», предполагающий полную отмену отсрочки от воинской службы по учебе, передает Новости Армении.
Согласно информации, «за» проголосовали 86 депутатов, «против» – 9.
Парламентская фракция блока «Выход» выступила против законопроекта, подвергнув критике предлагаемый принцип формирования Генштаба ВС республики, а также темпы развития ее военно-промышленного комплекса.
Согласно законопроекту, начальник Генштаба ВС в мирное время состоит в подчинении у министра обороны, а во время войны – у верховного главнокомандующего, то есть у премьер-министра.