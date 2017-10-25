В Баку в Главном управлении по борьбе с коррупцией проходит 8-я встреча сети правоохранительных органов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На встрече ее участники обсудили практические вопросы расследования фактов коррупции, конфискации незаконно полученных доходов, возврата активов, а также независимости прокуроров.

Выступивший на заседании заместитель генпрокурора Кямран Алиев заявил, что в Азербайджане есть сильная политическая воля к борьбе с коррупцией.

«Мы не только перенимаем опыт наших партнеров, но также делимся собственным опытом по борьбе с коррупцией с нашими партнерами. Так, наши специалисты уже оказали помощь соответствующим структурам шести стран», - заявил К.Алиев.

Менеджер антикоррупционной сети Организации экономического развития (ОЭР) Ольга Савран также отметила успехи Азербайджана по линии борьбы с коррупцией.

«Азербайджан за короткий период провел большую работу в этом направлении, усилил законодательную базу, и теперь мы можем сказать, что Азербайджан добился определенных успехов в этой сфере», - сказала она.