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Генпрокуратура о деле депутата Шамсаддина Гаджиева

Автор: Отдел информации 

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по фактам коррупции в Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ), сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Как сказал журналистам заместитель генпрокурора, руководитель Главного управления по борьбе с коррупцией Камран Алиев, факты о коррупции в этом университете следственным органам представила Счетная палата.

Отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az о том, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора АГЭУ, а ныне депутата Милли Меджлиса Шамсаддина Гаджиева, Кямран Алиев предложил не торопить события.

«Идет следствие, соблюдаются все юридические процедуры. Сейчас проводятся следственные мероприятия по изъятию соответствующих документов. Результаты следствия будут доведены до сведения общественности», - сказал он.

Как ранее писал haqqin.az, 19 сентября Счетная палата Азербайджана провела заседание коллегии, на котором прошло обсуждение отчета  итогов аудита по прогнозированию и исполнению бюджетных средств и внебюджетных поступлений, выделенных Азербайджанскому государственному экономическому университету.

В 2012 - 2014 годах ректором Азербайджанского государственного экономического университета был депутат Милли Меджлиса Шамсаддин Гаджиев, о котором ходили слухи, будто это один из самых коррумпированных среди руководителей республиканских вузов, о чьих коррупционных махинациях неоднократно писали отечественные СМИ.

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