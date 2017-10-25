Россия подсчитала долг Белоруссии

Долг Белоруссии перед Россией составляет 6,5 миллиарда долларов. Об этом в среду, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационные материалы к участию премьер-министра Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправительственного совета.

«По состоянию на 2 октября 2017 года сумма задолженности Республики Белоруссия по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент - 6,5 миллиарда долларов). Просроченных обязательств у Белоруссии не имеется», — отмечается в документе.

Сейчас действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Минску российских госкредитов: один - экспортный (на строительство атомной электростанции) и семь финансовых на общую сумму более 15 миллиардов долларов.

В августе правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего государственного кредита Белоруссии размером в 700 миллионов долларов. Деньги пойдут на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика «ни перед кем никогда не стояла на коленях» и исправно обслуживает свои долги.