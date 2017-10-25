Иран открыл КПП на границе с Курдистаном

Спустя десять дней после закрытия возобновил свою работу контрольно-пропускной пункт "Баша-Маг" на границе между Ираном и курдской автономией Ирака, сообщает портал Shafag News.

По его данным, пограничный пункт в иракской провинции Сулеймания открыт и работает в штатном режиме.

Как ранее утверждали курдские СМИ, Тегеран закрыл КПП "Первез-Хан", "Ильхах-Умран" и "Баша-Маг" в протест против проведенного автономией референдума о независимости и отказа региональных властей в передаче контроля над границей центральному правительству Ирака. Данную информацию в Иране опровергли.