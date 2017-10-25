Еще одна оппозиционная партия создана в Турции

В Турции создана новая оппозиционная партия, возглавила которую бывший депутат Партии националистического движения Мерал Акшенер, сообщает Hurriyet.
Согласно информации, название партии - İyi Parti (İP), ее девиз: «Турция станет лучше».
Отметим, что Акшенер была довольно популярным представителем ПНД, которой многие пророчили безусловное лидерство в этой структуре. Однако в сентябре 2016 года из рядов ПНД политик была исключена. Наряду с ней от партии откололась группа ее коллег, несогласных с поддержкой главой ПНД Девлетом Бахчели инициаливы президента Турции по смене в стране парламентской системы правления на президентскую.