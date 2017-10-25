Бои в Донбассе: украинская армия несет потери

В Донбассе за прошедшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие. В результате произошедших здесь боевых действий погибли двое и был ранен один украинский военнослужащий. Помимо этого, вследствие подрыва на неизвестных взрывных устройствах погибли двое и получили ранения трое бойцов правительственных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, как пишет «Корреспондент».

«В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной. Вечером и ночью группировки боевиков сконцентрировали огневые провокации в основном на донецком и приморском направлениях», – говорится в сообщении.