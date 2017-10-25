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Переговоры Эльмара Мамедъярова в Италии

 

В рамках проходящей в итальянском городе Палермо Конференции по Средиземноморью глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано, сообщает пресс-служба МИД. 

Согласно информации, во время встречи Э.Мамедъяров отметил, что Италия является одним из важнейших партнеров Азербайджана в Европейском Союзе.

Министры подтвердили важность сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики, а также стратегическое значение проектов Южного газового коридора, и в частности TANAP и TAP. А.Альфано подчеркнул значимость TAP в диверсификации поставок газа и обеспечении энергетической безопасности Италии.

Коснувшись последних переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров еще раз указал на справедливую позицию Баку по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права и Хельсинкского Заключительного акта.

Глава МИД Азербайджана отметил важность выражения в отношении всех конфликтов единой и однозначной приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ, как это закреплено в Стратегии безопасности Европейского Союза.

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