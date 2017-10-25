«Я не думаю, что выход Азербайджана из Совета Европы - это правильная идея. Несмотря на двойные стандарты и несправедливость в отношении Азербайджана, полагаю, что мы должны оставаться в этой организации и продолжать отстаивать свою позицию». Об этом в эксклюзивном комментарии haqqin.az заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедкулиев.

Отметим, что М.Мамедгулиев отвечает за переговоры с ЕС.

Махмуд Мамедгулиев отметил, что еще до вступления Азербайджана в Совет Европы, он долгие годы возглавлял азербайджанскую делегацию в этой структуре.

«Покойный Гейдар Алиев придавал большое значение отношениям с Советом Европы. Именно по его поручению мы проводили долгие переговоры по вступлению в эту организацию. Не думаю, что из-за нескольких антиазербайджанских элементов нам следует сдавать наши позиции. Что касается Ягланда, то он всего лишь генсек, но никак не вся организация. Сегодня он есть, завтра его не будет. Зато в Совете Европы 47 государств, с которыми Азербайджан установил прекрасные отношения», - сказал замминистра.

По его словам, Азербайджан обладает в Совете Европы такими же правами, как и все остальные члены.

«Мы вступали в эту организацию добровольно и осознанно. Моя позиция такова, что мы должны оставаться в ней, и отстаивать свои позиции. Никто не может помешать деятельности Азербайджана в Совете Европы», - сказал он.