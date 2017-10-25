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Евросоюз снова вводит визы для граждан Грузии haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Этот вопрос вновь актуализировался в Грузии. И вот почему: безвизовый режим, которым была одарена Грузия весной нынешнего года Европарламентом приказал долго жить. Комитет того же самого Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел пришел к выводу, что будет лучше, если граждане европейски ориентированной Грузии будут проходить «предварительную авторизацию», перед тем как перешагнуть границы ЕС.

Проще говоря, безвизовый режим - главное достижение Тбилиси на пути к евроинтеграции восстановлен во всех своих бессмертных правах.

Во внешнеполитическом ведомстве, куда обратился за комментариями haqqin.az, не стали делать секрета из того, что Евросоюз таким образом реагирует на рост нескончаемого потока незаконных мигрантов из Грузии, который достиг просто таки угрожающих масштабов. Только за три первых месяца действия безвизового режима около 3 тыс. грузин не вернулись из ЕС , констатируют печальный факт в МИДе. Тем не менее заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили оптимистически советует, что не следует отождествлять систему Европейской пассажирской информации и авторизации (ETIAS) с возвращением к визовому режиму. Тем более, что новая система заработает не ранее 2020 года. Однако ректор дипломатической академии Тбилиси Сосо Цинцадзе пришел к выводу, что «предварительная авторизация» - не что иное, как худшая форма визы, но с другим названием.

- Отказывать людям непосредственно на границе, в европейском аэропорту, когда существует электронная переписка…, - недоумевает опытный дипломат и ученый.

Как бы там ни было, а простые граждане, собирающиеся перебраться за границу заволновались. И есть от чего. В скором времени выезд за пределы страны станет делом хлопотным, если не сказать труднопреодолимым. Им придется регистрироваться на специально созданной веб-странице, заполнять персональные данные, предъявлять документацию, подтверждающую учебу или работу, оплачивать стоимость заявки. И после всего этого ждать в течение 72 часов ответа. Решение об авторизации будет действительно в течение 3 лет.

Напомним, что в марте нынешнего года Грузия официально стала второй после Молдавии страной постсоветского пространства, граждане которой могли без виз въезжать на территорию Шенгенской зоны.

- А как же евроинтеграция? - задаются вопросом простые граждане.

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