Жительница Хырдалана, 35-летняя Пярвана Хагвердиева обратилась в Управление полиции Апшеронского района с заявлением о том, что из ее дома похищены ювелирные изделия на сумму 8,4 тысячи манатов, сообщает телеканал ARB TV.

Сотрудники полиции, осмотревшие квартиру потерпевшей, обратили внимание на то, что окна и двери в доме не были взломаны. Это навело их на подозрение, что квартиру на самом деле ограбил кто-то из близких к семье людей.

П. Хагвердиева сообщила, что у нее какое-то время проживал ее брат Пярвин Хагвердиев, приехавший из Евлаха на поиски работы. В ходе допроса тот признался в ограблении квартиры собственной сестры и указал, что это «черт попутал» его совершить данное действие.

«В мое сердце проник дьявол. Я увидел золото, взял его и скрылся. Я сожалею о содеянном», - сказал задержанный.

Вырученные от продажи украшений сестры 5 тысяч манатов П.Хагвердиев истратил в ресторанах.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.