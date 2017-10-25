Фантастический проект Саудовской Аравии за 500 миллиардов

Наследный принц Мухаммед бен Сальман бен Абдул-Азиз Аль Сауд представил план строительства мегаполиса Неом в пустыне. Как сообщается, энергоснабжение города будет обеспечиваться исключительно за счет солнечной и ветряной энергии, а сам город станет технологическим хабом для стран Азии и Африки.

Согласно проекту, новый город разместится на берегу Красного моря и залива Акаба на территории в 25 тыс.квадратных километров. Протяжённость береговой линии конгломерации составит почти 500 км, две трети ее составят песчаные пляжи.

"Есть политическая воля руководства и желание населения создать что-то великое в Саудовской Аравии. Все факторы для успеха у этого начинания есть", — заявил принц.