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Жириновский потребовал посадить Собчак

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Ксения Собчак должна быть наказана за ее высказывания о Крыме и что из-за такого кандидата, как она, процент явки избирателей на выборы президента РФ в марте следующего года может сильно уменьшиться, сообщает РИА Новости.

Напомним: накануне на первой своей пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений между Россией и Украиной — главной задачей РФ. Ее слова вызвали большой резонанс и критику со стороны многих российских политиков.

"Как можно, чтобы в России, практически на полуофициальном уровне, появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и делает заявление, что Крым - украинский. Это - преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью - генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет открыть дело и передать в суд и посадить ее лет на пять", — заявил Жириновский журналистам в среду.

Он выразил возмущение тем, что Собчак позволяет себе подобные политические заявления о Крыме, и сказал, что из-за такого кандидата еще большее число избирателей откажутся от голосования на предстоящих президентских выборах.

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