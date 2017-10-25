Впервые в Азербайджане: Судья пошел против банка и освободил должника

Судья Бакинского Апелляционного суда Мирзали Аббасов рассмотрел жалобу по делу Лалы Буньятовой, которая была арестована по запросу Atabank из-за просроченных кредитов. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал экономический эксперт Акрам Гасанов.

«Из-за того, что Сабунчинский районный суд неправильно расследовал это дело, решение было отменено, а Лала Буньятова освобождена в зале суда. Это первая отмена ареста из-за долгов в истории страны. Поздравляю всех с этим событием. Давайте запомним и хороших судей», - сказал А.Гасанов.