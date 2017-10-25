Синоптики прогнозируют сильный ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне: ночью - 13 - 15°, днем - 20 - 25°; в Баку: ночью - 13 - 15°, днем - 23 - 25° тепла.
Атмосферное давление повысится с 760-ти до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью – 75 - 85%, днем – 50 - 60%.
Днем 26-го и 27 октября в районах Азербайджана усилится западный ветер; пройдут дожди.
27 октября температура воздуха по сравнению с имевшей место в предыдущие дни понизится на 4 - 6 градусов.