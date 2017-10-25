Суд арестовал конвоиров, упустивших криминальных авторитетов

Рассмотрено ходатайство следственного органа в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении сотрудников Пенитенциарной службы – начальника караула Джейхуна Самедова, заместителей начальника караула Фуада Гаджиева и Турала Поладханова, задержанных за побег из вагона спецназначения двух заключенных, сообщает АПА.

Насиминский районный суд удовлетворил ходатайство. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Напомним: 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне осужденные по разным статьям Уголовного кодекса Азербайджана Этибар Мамедов и Али Агами совершили побег.