Впервые после презентации «Видения-2030», которое весной 2016 года обговаривал весь мир и где содержался амбициозный план принца Мохаммеда бин Салмана добиться выхода Саудовской Аравии из нефтяной зависимости, принц презентовал свой новый удивительный проект.

Речь идет о построении на берегу Красного моря города будущего, в котором будут нарабатываться инновационные технологии. Название НЕОМ также свидетельствует на заточенности проекта на все самые новые достижения. Выступая на бизнес-конференции в Эр-Рияде, принц подчеркнул, что создание города с чистого листа позволяет применить самые современные идеи градостроения.

Особенностями НЕОМа станут мост, который соединит через Красное море Саудовскую Аравию и Египет, а также пограничный статус города: в него войдут территории Саудовской Аравии, Египта и Иордании. Предполагается привлечь на строительство полтриллиона долларов частных инвесторов и государственного саудовского фонда. И речь не о какой-то далекой перспективе, уже даже назван человек, который будет заниматься проектом: это бывший глава компаний Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд.

Еще один активный участник проекта – японский инвестор и глава корпорации SoftBank Масаёси Сон. Понятно, что и специализироваться горожане НЕОМа будут на инновациях, прежде всего в области цифровых технологий, новой энергетики и биотехнологии. А все рутинные и тяжелые работы в городе будут выполнять роботы, которых, по задумке автором, должно стать больше, чем людей.

Очевидно, будут создан и специальный правовой режим, который позволит привлекать дополнительные инвестиции в чудо-город. Но даже не это футуристическое заявление стало настоящей сенсацией. Мохаммед бин Салман, с некоторых пор вице-премьер страны и наследный принц, то есть тот человек, который через некоторое время сменит на троне своего отца, короля Салмана, заявил, что намерен открыть Саудовскую Аравию всем религиям мира и всему миру.

«Мы вновь станем теми, кем были раньше, — страной умеренного ислама. Мы не потратим еще 30 лет нашей жизни на экстремистские идеи, мы уничтожим их, мы покончим с экстремизмом очень скоро». В этом есть, безусловно, железная логика. Если ты хочешь строить инновационное будущее, привлекать огромные деньги в амбициозные проекты, следует убрать фактор нестабильности, исключить террористическую и тем более военную угрозу в регионе. Для этого необходимо стать толерантнее к носителям других конфессий, но и исключить среди них радикальные проявления.

Известно, что Мохаммед бин Салман, являясь, кроме всего прочего, очень непримиримо относится к Ирану и шиитским группировкам, которые поддерживаются Тегераном. Поневоле возникает вопрос, что означают его обещания покончить с экстремизмом, не является ли это прямой угрозой Ирану? Так, парадоксальным образом, обещание светлого будущего и всеобщего примирения начинает выглядеть как обещание новой большой войны. Тем более что сейчас в Белом доме сидит еще один горячий нелюбитель Исламской республики Иран.

Амбиции молодого принца простираются очень далеко, и регион с его помощью действительно может шагнуть далеко в будущее, подавая пример другим странам и лидерам. Но тяжелые оковы реальности вынуждают задумываться и о возможных негативных поворотах ситуации.