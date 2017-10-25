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А теперь и метро угрожает пассажирам штрафами

 

Пассажиры, которые придерживают двери вагонов, тем самым препятствует движению составов, сказал глава пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, в день метро бакинское перевозит более 700 тыс. пассажиров: "Особенно в часы пик очень трудно бывает уследить за удерживанием дверей пассажирами. Мы понимаем, что все хотят сесть в вагон. Однако нужно учитывать, что удерживание дверей - не выход из ситуации".

Глава пресс-службы отметил, что за удерживание дверей в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 50 манатов, добавив:"Этот вопрос контролирует полиция".

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