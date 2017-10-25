Насиминский районный суд вынес решение об аресте сотрудников Пенитенциарной службы, допустивших побег заключенных, которых перевозили на спецпоезде в Баку.
Один из арестованных – начальник караула Джейхун Самедов. Как сообщили haqqin.az в Министерстве юстиции, Д.Самедов приходится племянником заместителю начальника Пенитенциарной службы генерал-майору юстиции Гусейну Алиханову.
Гусейн Алиханов
Наряду с Д.Самедовым арестованы его заместители - Фуад Гаджиев и Турал Поладханов.
Отметим, дерзкий побег криминальных авторитетов Али Агами и известного по прозвищу "Годжа" Этибара Мамедова вызвал широкий общественный резонанс. Haqqin.az уже писал о том, что заключенным удалось совершить побег благодаря сложившейся в Пенитенциарной службе конвойной коррупции.