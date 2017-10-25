Началась чистка в Пенитенциарной службе

В Баку в связи с фактом побега заключенных уволены 11 сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Как сообщает Report, уволены контролировавшие этапируемых в специальном вагоне поезда Баку - Астара - Баку сотрудники Пенитенциарной службы - Эльвин Намазов, Илькин Эмилов, Вюсал Мамедов, Техран Мусаев и еще 4 лиц, имена которых пока не сообщаются.

Кроме того, начальник караула Д.Самедов, а также двое его заместителей - Фуад Гаджиев и Турал Поладханов, в отношении которых сегодняшним решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, были уволены из органов юстиции.

Напомним, что из спецвагона поезда Баку - Астара - Баку совершили побег двое этапируемых заключенных - А.Агами и Э.Мамедов.

Дело в отношении этих лиц находится на рассмотрении в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал присудить им обоим по 19 лет тюремного заключения.