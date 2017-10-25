Телеканал ARB TV в своей передаче «Резонанс» показал репортаж об узнике-музыканте Рамиле Мамедзаде, отбывающем наказание в одном из республиканских исправительных учреждений. Приговором суда он был осужден к 12,5 годам тюремного заключения.

«Я пришел в музыке благодаря моим близким. Я получил диплом музыкального конкурса, который проходил на одном местных телеканалов. Али Миралиев, Афтандил Исрафилов, Джаваншир Мамедов и многие другие музыканты говорили мне, что у меня красивый голос», - рассказывает осужденный музыкант.

«Тюремная жизнь очень тяжела. У нас в семье работал я один. Я с детства работал на свадьбах и других торжествах. А сейчас мои дети из-за крайней бедности не могут ходить в школу. Я послал жену и двоих детей в Россию, в Сургут, где у меня была двухкомнатная квартира. Я их послал туда для того, чтобы они продали эту квартиру и вернулись. Но девальвация российского рубля нарушила наши планы.

Мои друзья не навещают меня. Все заботы о моей семье взяла на себя моя мать», - сказал Р.Мамедзаде.

Музыкант отказался говорить о своем преступлении.

«Мне очень тяжело вспоминать об этом», - сказал он.