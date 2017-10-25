Сергей Собянин: "Хотелось бы, чтобы в Москве не было мигрантов"

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице необходимо уменьшить количество мигрантов. В качестве меры по сдерживанию роста миграционного потока он предложил увеличить в текущем году плату за трудовой патент, сообщает ТАСС.

"Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнялись самими москвичами, но у нас 2 млн — профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники", — сказал Собянин.

При этом градоначальник не уточнил, на сколько именно необходимо повысить означенную плату. По его словам, на сегодняшний день на 20 тыс. безработных москвичей, официально зарегистрированных в городе, выставлено предложений о работе на 170 тыс. человек.

"Тем не менее мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок. Сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания. И это еще один дополнительный источник доходов", — заключил городской голова.