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Экс-замгенпрокурора Украины в Баку критикует генпрокурора Украины эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Для экстрадиции Михаила Саакашвили из Украины нет никаких правовых оснований. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az в Баку заявил бывший заместитель Генпрокурора Украины Виталий Касько.

По его словам, генпрокурор Юрий Луценко, говоря о правовых основаниях на экстрадицию Михаила Саакашвили, скорее всего озвучивает политические заявления, которые никакого отношения к праву не имеют.

"Знаете, я сам занимался делом экс-президента Грузии, будучи заместителем Генпрокурора, и досконально изучил все доводы грузинской стороны, но не нашел там юридического основания для экстрадиции господина Саакашвили. Я считаю, и господину Луценко, как генпрокурору, необходимо отойти от политической составляющей этого дела и подходить к этому делу с правовой точки зрения", - отметил В.Касько.

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