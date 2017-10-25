Киргизия отказалась от многомиллионной помощи Казахстана

Парламент Киргизии в первом чтении поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном, по которому Бишкек должен был получить от соседней республики помощь в размере $100 миллионов для адаптации к условиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает Kaktus.media.

За расторжение соглашения проголосовали все присутствовавшие в зале заседаний депутаты (108 человек).

Отношения между Астаной и Бишкеком серьезно ухудшились накануне прошедших президентских выборов в Киргизии, когда президент республики Алмазбек Атамбаев обвинил во вмешательстве во внутренние дела своей страны его казахстанского коллегу.