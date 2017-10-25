Столыпин умер 100 лет назад, но вагоны его в Азербайджане живут

23 октября этого года из спецвагона поезда Астара – Баку, следовавшего из Ленкорани в столицу, сбежали криминальные авторитеты Али Агами и Этибар Мамедов по прозвищу «Годжа». Оба преступника находились под судом за убийство, и накануне в Ленкоранском районном суде по тяжким преступлениям гособвинитель затребовал для них по 19 лет тюремного заключения.

Как уже ранее сообщал haqqin.az, подсудимые подкупили конвоиров и перебрались из спецкупе без окон в помещение для сопровождающих. Рано утром преступники выломали на имевшихся в этом купе окнах решетки и во время остановки поезда на станции Баладжары, совершили побег.

Как такое стало возможно, сейчас расследуют компетентные органы, однако и haqqin.az решил выяснить некоторые обстоятельства. В частности, насколько так называемый вагонзак соответствовал требованиям этапирования заключенных и подследственных.

Со времен царской России у всех на слуху так называемые «столыпинские вагоны», или попросту «столыпины». Изначально в таких без малейших удобств ящиках на колесах перевозили насильно переселяемых в Сибирь, а потом их стали использовать для этапирования заключенных. И то, и другое осуществлялось по распоряжению тогдашнего царского премьер-министра Петра Столыпина, с тех пор и повелось вагоны для зэков называть «столыпинами».

Со временем, они, конечно, изменились, но, скорее, в сторону уменьшения риска побега этапируемых, а не улучшения условий. О том, в какие антисанитарных, нечеловеческих условиях перевозили зеков в период сталинских репрессий, писал в своем романе «Архипелаг Гулаг» Александр Солженицын.

Сегодня спецзаки все же обеспечиваются сносными условиями, но главным принципом их оснащение, как и прежде остается изоляция осужденных и предотвращение их побега.

Так в каких вагонзаках сегодня перевозят заключенных в Азербайджане - столыпинской поры или в все же более современных?

Как сказали в Пенитенциарной службе, «в республике один такой вагон. Это вагон-тюрьма. Он оборудован решетками, камерами наблюдения, сигнализацией. Даже через окно там сбежать нереально. Есть один возможный вариант побега — во время перегрузки, когда осуществляется пересадка из одного транспорта в другой. Но и в этом случае повсюду военные с автоматами и собаки».

Однако несмотря на это заявление сотрудников Пенитенциарной службы и утверждению руководителя ее отдела по связям с общественностью Мехмана Садыхова, заверившего haqqin.az, что вагон для этапирования заключенных абсолютно новый, недавно закупленный, побег осужденных все же произошел.

М.Садыхов однако, не смог уточнить – где, в какой стране был приобретен этот спецтранспорт. «Этого я не знаю», - сказал он.

Между тем правозащитник, руководитель Лиги трудовых прав Сахиб Мамедов утверждает, что, по имеющейся у него информации, вагоны для перевозки зеков достался Азербайджану в наследство от СССР. «Возможно, их всё же ремонтировали…», - предположил правозащитник.

Так что побег из-за ненадлежащего состояния вагонзака сбрасывать со счетов пока не стоит, тем более что скрывшихся авторитетов возили в нем из СИЗО в Баку на суд в Ленкорань не менее восьми раз – было время осмотреться.