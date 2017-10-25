Саудовская сторона нашла чем поразить три с половиной тысячи участников форума, собравшихся в столицу Королевства из 88 стран мира. Нет, не показной роскошью, столь привычной для «новых арабов», а демонстрацией совершенно новых подходов и амбициозными планами на будущее. В частности – презентацией проекта NEOM, «новой земли для нового образа жизни», как гласит слоган этой особой инновационной зоны, которую планируется до 2025 года построить на стыке границ Саудовской Аравии с Египтом и Иорданией.

И это лишь одна из сенсаций, на которые оказался необычайно богат Future investment initiative, инвестиционный форум, который проходит в международном конференц-центре короля Абдула Азиза, находящемся в роскошном отеле Риц-Карлтон, Эр-Рияд.

Мегагород Neom будет расположен на площади размером 26 тыс. кв. км и, как планируют инициаторы проекта, работающие под патронажем «маленького принца», фактически управляющего сегодня Королевством Мухаммеда бин Салмана, свяжет экономически арабские страны, Африку, Азию, Европу и Америку.

Потенциальным инвесторам также сообщили, что в этой инновационной зоне будут действовать особый режим налогообложения и регулирования рынка труда, а судебная система будет автономной. Кроме того, вся необходимая для жизнедеятельности энергия будет вырабатываться за счет солнечной и ветряной энергетики. Ну а применение дронов, беспилотных технологий и роботов вообще станет здесь совершенной обыденностью.

Деньги на проект планируется выделить из государственного суверенного фонда PIF. И хотя объем его активов сейчас, по словам управляющего директора Ясира бин Отмана Аль-Румайяна, составляет 230 миллиарда долларов - в будущем году их планируется увеличить еще на 300 миллиардов, которые Эр-Рияд планирует получить от продажи 5% акций «жемчужины саудитов» - государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco. Более того, в 2019 году планируется передать в управление PIF – который неофициально уже называют «фондом будущих поколений» - все активы этой компании, которые оцениваются в два триллиона долларов.

Скептики могут говорить что угодно – как раньше говорили о сланцевой нефти, а сегодня об Илоне Маске – но то, что проект NEOM и в целом стратегия Vision-2030 будут саудитами реализованы, пусть даже и не на все 100, а хотя бы на 70-80 процентов – сомнений не вызывает. По одной простой причине – их реализация одновременно является вопросом выживания династии Саудитов и сохранения лидерских позиций Эр-Рияда в мусульманском мире. Именно так, и не иначе. Как отметил в своем выступлении на форуме глава МВФ Кристин Лагард, «Саудовская Аравия одной из первых поняла, что всего через 50 лет нефть станет вторичным товаром». И те запасы «черного золота», которые являются сегодня главным активом саудитов в мире, вполне могут если и не уйти в пассив, то уж точно не будут приносить тех выгод, которыми Королевство жило все это время.

Нужна коренная модернизация страны, и готовность правящих элит Королевства ее осуществить столь высока, что они готовы даже на внесение изменений в государственную идеологию – ваххабизм – что десять лет назад и представить себе было невозможно.

«Мы хотим идти туда, где мы были, к умеренному исламу, открытому для окружающего мира, открытому ко всем остальным религиям», - заявил «маленький принц» на открытии форума. – «70% населения Саудовской Аравии младше 30 лет. Мы не хотим потерять еще 30 лет из-за экстремистских идей. Мы уничтожим их сегодня».

И если кто-то воспринял эти слова управляющего Королевством принца как готовность Эр-Рияда бороться против ИГИЛ и его клонов, то присутствовавшие здесь же «новые арабы» и работающие в Саудовской Аравии западные бизнесмены прекрасно поняли, кому адресованы слова Мухаммеда бин Салмана, кому с трибуны форума он послал «черную метку». А именно – консервативным религиозным кругам в самом Королевстве, не стесняющихся в выражениях, когда речь заходит о принце и проводимых им реформах.

И самого принца, и его венценосного отца, и саудовскую молодежь, и «новых арабов» стремление ревнителей архаики законсервировать жизнь в Королевстве на «духовных скрепах» ваххабизма уже давно и сильно раздражает. Кроме того, мир стремительно меняется, и даже тому же Вашингтону, для которого Эр-Рияд всегда был «непотопляемым авианосцем» в регионе, уже мало простой лояльности – нужно и некое ритуальное соблюдение определенных процедур. К примеру – признание женщин людьми, которые могут даже самостоятельно управлять автомобилем.

Нет, саудиты остаются националистами, ислам продолжает оставаться для них сугубой ценностью – но только не в архаичном, а модернизированном виде, таком, чтобы требования шариата не особо мешали жить по западным стандартам «общества потребления». К тому же, саудовская молодежь - 70% населения страны в возрасте до 30 лет – видят в реформах «маленького принца» шанс вскочить в социальный лифт и получить достойную работу за достойные деньги. А вместе с ними в ряды сторонников реформ вступают и их родители – кто же не хочет лучшей жизни для своего ребенка? – и «новые арабы», в числе которых далеко не только бизнесмены, но и военные, и государственные служащие.

У «маленького принца» и его команды появился уникальный шанс – воспользовавшись массовой поддержкой в обществе и заинтересованностью крупных международных инвесторов серьезно модернизировать Королевство, сохранив тем самым его лидерство и влияние в мусульманском мире. Судя по тому, что говорят сегодня саудиты на Future investment initiative – они готовы использовать этот шанс на все сто процентов.