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Французский спецназ ошибся дверью

 

Бойцы спецподразделения французской полиции RAID по ошибке ворвались в квартиру, смежную с той, в которой находился разыскиваемый ими человек, пишет La Voix du Nord.

Супружеская пара с полуторагодовалой дочерью из коммуны Ам вблизи Лилля, чьи настоящие имена не разглашаются, стали жертвами ошибки спецназовцев. "Я услышала шум за дверью и посмотрела в глазок, но ничего не увидела", — рассказала женщина. Она сделала шаг назад, и в этот момент дверь выбило подрывным зарядом.

Женщина успела закрыть дочери уши, так что та не пострадала от взрыва светошумовой гранаты, которую спецназовцы бросили перед тем, как ворваться в квартиру. Главу семьи они вытащили из постели, поставили на колени и заковали в наручники.

На то, чтобы осознать свою ошибку, у правоохранителей ушло несколько минут, после чего они направились штурмовать соседнюю квартиру, где находился подозреваемый.

Позже в полиции извинились перед семейством и пообещали отремонтировать дверь. В руководстве спецслужбы инцидент объяснили тем, что ранее на балконе одного из многоквартирных домов замечен был человек со снайперской винтовкой. Спецназовцы RAID отправились на задержание немедленно, имея при себе фото предполагаемого террориста с не очень различимыми его внешними признаками.

Пострадавшие, однако, намерены вытребовать у правоохранителей изрядную компенсацию за причиненный им теми моральный ущерб. "RAID — это же элита. Как они могли ошибиться дверью?", — дружно недоумевают обиженные и оскорбленные.

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