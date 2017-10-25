В Шеки два села подверглись нападению волков, сообщает телеканал ARB TV.
Инцидент произошел сегодня утром в селах Чешмели и Орьят.
В общей сложности волки убили 18 овец, большинство которых принадлежали жителю села Чешмели Оруджу Мамедову.
В Шеки два села подверглись нападению волков, сообщает телеканал ARB TV.
Инцидент произошел сегодня утром в селах Чешмели и Орьят.
В общей сложности волки убили 18 овец, большинство которых принадлежали жителю села Чешмели Оруджу Мамедову.
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