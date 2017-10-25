Порошенко благодарит Эрдогана за крымских татар

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил факт освобождения заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, приговоренных российскими судами к различным срокам лишения свободы, передает РБК.



Ранее о том, что Чийгоз и Умеров освобождены из заключения и переданы Турции, сообщили глава Меджлиса Мустафа Джемилев и адвокат Умерова - Николай Полозов.

«Рад известию о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение домой продолжается», - написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Он также поблагодарил за помощь в освобождение «наших героев» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым, по словам Порошенко, этот вопрос обсуждался на встречах в Киеве и Нью-Йорке.