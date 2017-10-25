Лидер одной из даосских малазийских сект погиб, выполняя трюк. Он должен был невредимым пробыть значительное время в закрытом металлическом котле-пароварке, подогреваемом кипящей водой. Видео с места события публикует The Star.

65-летний Лим Ба поместился в названную емкость, однако через уже полчаса изнутри ее послышался настойчивый стук. Когда малазийца извлекли наружу, он был без сознания. Врачи в больнице, куда его доставили, констатировали смерть от сердечного приступа.

На теле Ба были засвидетельствованы ожоги второй степени.

В продолжение последних десяти лет Ли Ба успешно выполнял этот трюк, проводя в котле до 75 минут. По словам дочери погибшего, два года назад ее отцу сделали операцию по коронарному шунтированию, и он был не вполне здоров на момент очередного проведения трюка, тем не менее отважившись вновь его совершить.