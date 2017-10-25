Теперь Айдын Алиев отвечает окружению Путина

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев ответил на высказанные высокими российскими чиновниками обвинения в адрес Азербайджана.

Недавно, 14 октября, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев посчитал нужным вновь поднять тему "турецких томатов" на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Спустя несколько дней министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, выступив с соответствующим заявлением, опроверг все обвинения в адрес Азербайджана в якобы осуществлении им контрабанды помидоров из Турции.

По словам А.Алиева, все обвинения государственных структур России в адрес Азербайджана необоснованны.

«В течение 9 месяцев 2016 года экспорт плодоовощной продукции увеличился на 63,75%. В прошлом году экспорт помидоров в Россию составил 100 тысяч тонн, а за 9 месяцев текущего года уже превысил 132 тысячи тонн. Так, в прошлом году Азербайджан импортировал из Турции 17 тысяч тонн помидоров, в этом году - 3500 тонн. В прошлом году экспорт в Россию картофеля составил 37 тысяч тонн, а в этом году достиг 57 тысяч тонн. Только от экспорта орехов и фундука в страну поступило 105 млн. долларов», - сказал А.Алиев.

Практически одновременно с заявлением А.Алиева российские СМИ опубликовали интервью с первым заместителем главы Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым, который отметил, что российская таможня совместно с коллегами из Армении и Азербайджана нашла эффективный способ предотвращения реэкспорта в Россию турецких томатов через территории этих стран.

"Определение страны происхождения товара – достаточно сложная процедура, особенно когда товар идет из регионов, которые географически близки. Проще отличить яблоки европейского происхождения и латиноамериканские, чем помидоры, допустим, турецкие и азербайджанские. Эта проблема была актуальна год назад и в начале этого года", — сказал Давыдов.

Однако теперь, по его словам, эту проблему удалось решить.

"Было сделано следующее. Мы создали межведомственные рабочие группы как с армянскими коллегами, так и с азербайджанскими. Их задача состоит в том, чтобы выстроить прозрачные цепочки движения товаров", — рассказал Давыдов.

Он добавил, что представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора и таможни, которые входят в эти рабочие группы, уже выезжают на предприятия Азербайджана и Армении, которые занимаются экспортом томатов в Россию.